الجمارك تعلن تحصيل 13.64 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

نجحت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي، في تحصيل 13.636 مليون جنيه من بيع بضائع وسيارات متنوعة.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك عن أنه تم تحصيل تلك المبالغ من بيع تلك البضائع والسيارات بنظام المزاد العلني لصالح جمارك دمياط وبورسعيد.

قال التقرير إنه ذلك الإجراء نتيجة مزاد علني تم تنظيمه اليوم الخميس بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، حيث تم بيع 10 لوطات من السيارات والبضائع المتنوعة.

وبحسب ما ذكره التقرير فإن البضائع التي تضمنها المزاد كان عبارة عن 94 لوطا من السيارات والبضائع المتنوعة الراكدة والمخزنة لدي الساحات الجمركية المختلفة.

أضاف التقرير عملية البيع تمت من خلال الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة محمد النوتى والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط برئاسة نبيل بدر بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية .

وجاءت تلك الاجراءات تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.