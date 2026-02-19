نتنياهو: لا إعادة بناء لغزة حتى نزع سلاح حماس

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهده بعدم إعادة بناء غزة حتى تنزع حماس سلاحها.

وقال نتنياهو في خطاب ألقاه أمام ضباط متخرجين في قاعدة عسكرية جنوب دولة الاحتلال: "اتفقنا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة: لن تكون هناك إعادة بناء لقطاع غزة قبل نزع سلاحه".

وأضاف: "قريبًا، ستواجه حماس معضلة: نزع السلاح بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة. لكنها سُنزع سلاحها، ولن تُشكل غزة تهديدًا لإسرائيل بعد الآن".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت صحيفة الجارديان بأن الإدارة الأمريكية تخطط لبناء قاعدة عسكرية تضم 500 شخص في غزة حيث تمتد على مساحة تزيد عن 350 فدانا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن القاعدة العسكرية في غزة يتوقع أن تكون موقعا لعمليات عسكرية لقوة استقرار دولية مستقبلية ضمن مجلس السلام .