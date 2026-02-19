قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب يكشف عن 5 دول تساهم في قوات تحقيق الاستقرار بغزة

ترامب
ترامب
ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس إن إندونيسيا والمغرب وألبانيا وكوسوفو وكازاخستان "قدّمت جميعها قوات وشرطة لتحقيق الاستقرار في غزة".


وأضاف أن مصر والأردن "تقدّمان أيضاً مساعدة كبيرة جداً، من خلال القوات والتدريب والدعم لقوة شرطة فلسطينية جديرة بالثقة".


وأشار ترامب إلى أنه يتصور أن مجلس السلام التابع له سيشرف على الأمم المتحدة، وهو ما لا يخفف المخاوف من أنه يسعى إلى استبدال الهيئة العالمية بكيانه الخاص.


وأوضح ترامب خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة في واشنطن: "سيكون مجلس السلام بمثابة هيئة تشرف على الأمم المتحدة وتتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح".

لم يقترح ترامب إلغاء الأمم المتحدة بالكامل بل قال إنه ينبغي تعزيز هذه الهيئة لمعالجة مشاكل العالم بشكل أفضل، على عكس ما فعلته في السنوات الأخيرة.

وتابع : "سنحرص على أن تكون مرافقها جيدة. إنهم بحاجة إلى المساعدة، وبحاجة إلى المساعدة المالية. سنساعدهم مالياً، وسنحرص على أن تكون الأمم المتحدة قابلة للاستمرار".

وكان أحد أسباب المشاكل المالية التي واجهتها الأمم المتحدة هو عجز الولايات المتحدة عن سداد ما يقرب من 4 مليارات دولار من مستحقاتها. وقد حذر أمينها العام من "انهيار مالي وشيك".

قال ترامب إن الأشخاص الذين يستبعدون الأمم المتحدة بشكل قاطع مخطئون.

ترامب قوات تحقيق الاستقرار في غزة الرئيس الأمريكي مجلس السلام مجلس السلام من أجل غزة

