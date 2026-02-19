الخارجية الأرمينية: فرص جديدة لربط آسيا الوسطى بأوروبا عبرنا

أكد نائب وزير الخارجية الأرميني فاهان كوستانيان، اليوم الخميس، أن هناك فرصًا جديدة لربط آسيا الوسطى بأوروبا عبر أرمينيا، مٌشيرًا إلى أن اليونان تعد حلقة وصل مهمة للغاية في هذه السلسلة بأكملها.

وقال كوستانيان - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - : "يتعين علينا الآن العمل على تعزيز التعاون في هذا الاتجاه بين كلا من أرمينيا واليونان ومنطقة جنوب القوقاز بوجه عام".

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا قويًا ليس فقط من اليونان ولكن أيضًا من العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في أرمينيا، مضيفًا أن الحكومة الأرمينية مهتمة للغاية بتعميق العلاقات مع كل من اليونان والاتحاد الأوروبي.

وأكد كوستانيان أنه خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان إلى اليونان، تم التأكيد مجددًا على المستوى العالي للعلاقات السياسية بين البلدين.

كما ركزت المباحثات بين الجانبين ليس فقط على القضايا السياسية، ولكن أيضًا على الجانب الاقتصادي الذي يحتل مساحة كبيرة من أجندة العمل الثنائي.

وأضاف: "لقد التقينا اليوم مع ممثلي قطاع المال والأعمال في اليونان، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما عرضنا الفرص الاقتصادية المتاحة في أرمينيا، وكذلك الإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة. كما تم عرض آفاق الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية".