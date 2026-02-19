وزير خارجية الاحتلال: ندعم نزع سلاح حماس.. وخطة ترامب تعالج جذور الصراع

أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي دعم بلاده لخطة نزع سلاح حركة حماس وغيرها من الفصائل، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

خطة الرئيس دونالد ترامب

وأوضح خلال اجتماع مجلس السلام أن خطة الرئيس دونالد ترامب تُعد أول مبادرة تتصدى بشكل مباشر للأسباب الجوهرية للصراع، مشيرًا إلى أنها لا تكتفي بمعالجة التداعيات، بل تستهدف جذور الأزمة من منظور أمني وسياسي شامل.

تحول حقيقي في مسار الأحداث

وشدد على أن تنفيذ هذه الخطة من شأنه إحداث تحول حقيقي في مسار الأحداث، وتهيئة الأجواء أمام ترتيبات جديدة تضمن أمن إسرائيل وتفتح المجال أمام تسوية أوسع للصراع في المنطقة.