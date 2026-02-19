قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رئيس وزراء باكستان: جهود ترامب جنّبت المنطقة حربًا مع الهند.. والسلام يبدأ بإنهاء معاناة الفلسطينيين

محمد البدوي

أكد رئيس وزراء باكستان أن الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع اندلاع حرب مع الهند أسهمت في إنقاذ ملايين الأرواح، مشددًا على أهمية تغليب صوت الحكمة والدبلوماسية لتجنيب المنطقة صراعًا واسع النطاق.

قمة مجلس السلام

وقال خلال كلمته في قمة مجلس السلام إن التحركات الرامية إلى خفض التصعيد كان لها أثر بالغ في احتواء التوتر، معتبرًا أن الحوار المباشر والوساطات الدولية تمثل السبيل الأمثل لتسوية النزاعات بعيدًا عن المواجهات العسكرية.

وفي سياق متصل، تطرق رئيس الوزراء الباكستاني إلى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني عانى طويلًا من احتلال غير قانوني وما ترتب عليه من عذابات ومعاناة ممتدة على مدار سنوات. 

تحقيق السلام الدائم في المنطقة

وأضاف أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يتطلب إنهاء جميع الخروق والانتهاكات، وتمكين الشعب الفلسطيني من بسط سيادته الكاملة على أراضيه.

تحقيق تسوية عادلة وشاملة

وشدد على أن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في أمن وسلام، وأن يمارس سيادته الوطنية دون قيود، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان تحقيق تسوية عادلة وشاملة تضع حدًا للصراع وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المنطقة.

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار

