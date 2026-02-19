قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منال عوض تنعى ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد وتتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
محافظات

تحرير 19 محضر مخالفات مخابز بقرى منوف في حملة تموينية موسعة

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية
مروة فاضل

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية ومواصلة الحملات الرقابية المكثفة والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والغذائية تحقيقاً للصالح العام.

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالتنسيق مع مديرية التموين حملات تفتيشية على المخابز البلدية بقرى منشأة سلطان، تتا، غمرين، دمليج، وبهواش للتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة وجودة الإنتاج ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل خلال شهر رمضان الكريم.

أسفرت أعمال المرور والتفتيش عن تحرير 19 محضر مخالفة متنوعة، شملت مخالفات نقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تستهدف الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
طريقة عمل القطايف بالقشطة
انقاص الوزن
فوائد شرب قمر الدين
