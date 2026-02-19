تحرير 19 محضر مخالفات مخابز بقرى منوف في حملة تموينية موسعة

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية ومواصلة الحملات الرقابية المكثفة والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والغذائية تحقيقاً للصالح العام.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالتنسيق مع مديرية التموين حملات تفتيشية على المخابز البلدية بقرى منشأة سلطان، تتا، غمرين، دمليج، وبهواش للتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة وجودة الإنتاج ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل خلال شهر رمضان الكريم.

أسفرت أعمال المرور والتفتيش عن تحرير 19 محضر مخالفة متنوعة، شملت مخالفات نقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تستهدف الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.