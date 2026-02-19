ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32693 طن تشمل : 8950 طن يوريا و 1460 طن مولاس و 1189 طن كلينكر و 8659 طن بودرة جبس و 4335 طن كسب صويا و 1300 طن ملح و 6800 طن بضائع متنوعة .



كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51134 طن تشمل : 8989 طن قمح و 12539 طن حديد و 9400 طن خردة و 11000 طن فول و 399 طن كسب صويا و 1009 طن كسب عباد و 3950 طن ابلاكاش و 3848 طن بضائع متنوعة .



بينما أكد البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 754 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 94 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5278 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68400 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 15472 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5326 حركة .