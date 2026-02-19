القبض على 4 أطفال قادوا دراجة كهربائية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة دراجة كهربائية وبصحبته 3 أطفال آخرين على أحد الطرق السريعة بالجيزة، معرضاً حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة الكهربائية الظاهرة بمقطع الفيديو ، وقائدها ومستقليها (4 أطفال "أشقاء"- مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وضبط والدهم (مالك المركبة – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب أنجاله الواقعة على النحو المشار إليه دون علمه.

تم التحفظ على الدراجة الكهربائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





