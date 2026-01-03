قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو
انطلاق التصويت الداخلي بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بي واي دي الصينية تتصدر.. وتطيح بـ تسلا من قمة صناعة السيارات الكهربائية
المصريون بـ10 محافظات يصوتون بـ27 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
هل تكتب تونس نهاية العقدة الأفريقية أمام مالي .. الكان يبتسم لأصدقاء ديانج .. وبن رمضان يبحث عن تاريخ جديد
صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
7 انفجارات تهز كاراكاس.. هل بدأت الحرب الأمريكية على فنزويلا؟
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3 يناير 2026
حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
بعد قليل.. اللجان الفرعية بـ10 محافظات تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في إعادة الدوائر الملغاة
الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
لاعب بنين يوضح حقيقة مكافأة الـ300 ألف دولار قبل مواجهة مصر

دوكو دودو
دوكو دودو
إسراء أشرف

أكد دوكو دودو، لاعب منتخب بنين، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على قوة «الفراعنة» وخبرتهم القارية، في الوقت الذي نفى فيه علمه بما تردد حول رصد مكافآت مالية استثنائية لتحفيز لاعبي بنين.

وكانت تقارير صحفية بنينية قد تحدثت عن تخصيص مكافأة قدرها 300 ألف دولار من جانب رئيس الاتحاد، حال تحقيق الفوز على منتخب مصر.

دوكو دودو يوضح حقيق مكافأة الـ300 ألف دولار قبل مواجهة مصر

وقال دودو، في تصريحات لقناة «MBC مصر 2»، إن منتخب مصر يُعد واحدًا من عمالقة الكرة الأفريقية، نظرًا لتتويجه باللقب القاري 7 مرات، مؤكدًا أن مواجهته تمثل اختبارًا بالغ الصعوبة لأي منتخب.

وعن الخسارة أمام السنغال بثلاثة أهداف دون رد، أوضح لاعب بنين أن فريقه قدم مجهودًا كبيرًا خلال اللقاء، إلا أن المنتخب السنغالي كان الطرف الأفضل ونجح في حسم المباراة لصالحه.

وبالحديث عن لقاء مصر، أشار دودو إلى القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها «الفراعنة»، في ظل وجود أسماء بارزة مثل محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد سيد «زيزو»، مؤكدًا أن منتخب بلاده يعرف جيدًا إمكانيات لاعبي مصر وسيستعد للمواجهة بأقصى درجة من الجدية.

ونفى دودو امتلاكه أي معلومات بشأن المكافأة الاستثنائية المتداولة في الصحف المحلية، مؤكدًا أن تركيز اللاعبين منصب بالكامل على الجانب الفني داخل الملعب.

واختتم حديثه بالكشف عن موقف قائد المنتخب مونييه، موضحًا أنه تعرض للإصابة بالإنفلونزا، وأن الجهاز الطبي يبذل جهودًا مكثفة لتجهيزه للحاق بمواجهة منتخب مصر.

دوكو دودو لاعب بنين منتخب بنين منتخب مصر مصر كأس أمم أفريقيا

