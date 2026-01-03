لاعب بنين يوضح حقيقة مكافأة الـ300 ألف دولار قبل مواجهة مصر

أكد دوكو دودو، لاعب منتخب بنين، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على قوة «الفراعنة» وخبرتهم القارية، في الوقت الذي نفى فيه علمه بما تردد حول رصد مكافآت مالية استثنائية لتحفيز لاعبي بنين.

وكانت تقارير صحفية بنينية قد تحدثت عن تخصيص مكافأة قدرها 300 ألف دولار من جانب رئيس الاتحاد، حال تحقيق الفوز على منتخب مصر.

دوكو دودو يوضح حقيق مكافأة الـ300 ألف دولار قبل مواجهة مصر

وقال دودو، في تصريحات لقناة «MBC مصر 2»، إن منتخب مصر يُعد واحدًا من عمالقة الكرة الأفريقية، نظرًا لتتويجه باللقب القاري 7 مرات، مؤكدًا أن مواجهته تمثل اختبارًا بالغ الصعوبة لأي منتخب.

وعن الخسارة أمام السنغال بثلاثة أهداف دون رد، أوضح لاعب بنين أن فريقه قدم مجهودًا كبيرًا خلال اللقاء، إلا أن المنتخب السنغالي كان الطرف الأفضل ونجح في حسم المباراة لصالحه.

وبالحديث عن لقاء مصر، أشار دودو إلى القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها «الفراعنة»، في ظل وجود أسماء بارزة مثل محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد سيد «زيزو»، مؤكدًا أن منتخب بلاده يعرف جيدًا إمكانيات لاعبي مصر وسيستعد للمواجهة بأقصى درجة من الجدية.

ونفى دودو امتلاكه أي معلومات بشأن المكافأة الاستثنائية المتداولة في الصحف المحلية، مؤكدًا أن تركيز اللاعبين منصب بالكامل على الجانب الفني داخل الملعب.

واختتم حديثه بالكشف عن موقف قائد المنتخب مونييه، موضحًا أنه تعرض للإصابة بالإنفلونزا، وأن الجهاز الطبي يبذل جهودًا مكثفة لتجهيزه للحاق بمواجهة منتخب مصر.