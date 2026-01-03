قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم السبت، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة حاسمة أمام منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

 وتأتي هذه المباراة وسط حالة من التفاؤل والطموح الكبير لدى الجماهير المصرية، التي تأمل في مواصلة المشوار بنجاح نحو التتويج باللقب القاري، مستندة إلى تاريخ الفراعنة العريق وخبراتهم الواسعة في البطولة.


 

بنين يخطف بطاقة التأهل

نجح منتخب بنين في التأهل إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة، خلف منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية. وقدم المنتخب البنيني مستويات متوازنة خلال دور المجموعات، أظهرت قوة تنظيمه الدفاعي وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة، ليحجز مقعده ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، ويضرب موعدًا مع منتخب مصر في مواجهة مرتقبة.

موعد المباراة وملعب اللقاء

من المقرر أن تقام مباراة مصر وبنين في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب “أدرار” بمدينة أغادير المغربية. وتُعد المباراة من أبرز مواجهات دور الـ16، نظرًا لقيمة المنتخب المصري وثقله القاري، إلى جانب رغبة منتخب بنين في تحقيق مفاجأة ومواصلة مشواره في البطولة.

صدارة مستحقة لمنتخب مصر

كان منتخب مصر قد تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد أداء قوي ومنظم في دور المجموعات. وحقق الفراعنة الفوز في مباراتين أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا، فيما تعادلوا في لقاء واحد أمام أنجولا، ليؤكدوا جاهزيتهم الفنية والبدنية للمنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية.

طموحات جماهيرية كبيرة

يدخل الفراعنة مواجهة بنين بطموح كبير في العبور إلى الدور ربع النهائي، ومواصلة الحلم القاري، في ظل دعم جماهيري واسع وثقة في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق النتائج الإيجابية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين
ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبنين  بشكل حصرى على قنوات bein sports الناقل الحصرى لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر وبنين 
 

قناة المغربية الأرضية
القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية
القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة «RTS1 Sénégal»
القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)


 

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية منتخب بنين

