فتحي سند: المغرب مرشح قوي.. لكن حلم منتخب مصر ما زال قائمًا

علّق فتحي سند، الناقد الرياضي، على مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن المنتخب افتقد على مدار 15 عامًا أحد أهم أسباب التتويج باللقب، وهو عامل الثقة.





وكتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:"أن منتخب الفراعنة، بعد استعادته الثقة خلال مواجهة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات، أصبح من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة والعودة بالكأس من المغرب.

وأضاف فتحي سند أن منتخب المغرب يتصدر الترشيحات بالأرقام والمستوى والظروف، ويستحق ذلك بما يملكه من مجموعة لاعبين مميزين، كانوا محل إشادة واسعة بعد تألقهم في مونديال قطر 2022، مشددًا على أن هذا الأمر لا يقلل من طموحات المنتخب المصري أو أحقيته في الحلم.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن المنافسة لن تكون سهلة، في ظل وجود منتخبات قوية أخرى في سباق التأهل للنهائي، على رأسها السنغال، كوت ديفوار، الكاميرون ونيجيريا، مؤكدًا أن جميعها تمتلك تاريخًا وإمكانات تفرض الاحترام.

واختتم فتحي سند تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يظل منتخبًا كبيرًا، وقادرًا على التعامل مع الضغوط، خاصة في ظل امتلاكه لاعبين أصحاب شخصية قوية، لا يعرفون التراجع ولا يقبلون إلا بالقتال حتى النهاية



