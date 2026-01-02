موعد ودية منتخب مصر والسعودية في الدوحة استعدادا لكأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية موثوقة، اليوم الجمعة، عن موعد المباراة الودية المرتقبة التي ستجمع بين منتخبي مصر والسعودية، ضمن برنامج الإعداد والتحضير للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقًا لما نشرته صحيفة الرياضية السعودية، من المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي بنظيره المصري يوم 26 مارس المقبل على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار أيام فيفا الدولية، على أن يواصل الأخضر برنامجه التحضيري بمواجهة منتخب صربيا يوم 30 من الشهر ذاته.

إعداد لكأس العالم

وتأتي هذه المباريات الودية ضمن خطة الإعداد المكثف للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، والتي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو، في نسخة تاريخية تُنظم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا وتستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مجموعة منتخب مصر

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من منافسات كأس العالم 2026، حيث يواجه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة متوازنة نسبيًا، يسعى خلالها الفراعنة للظهور بشكل قوي وتقديم مشاركة تليق بتاريخ الكرة المصرية على الساحة الدولية.

مجموعة منتخب السعودية

وفي المقابل يخوض المنتخب السعودي منافسات المونديال ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، في مجموعة قوية تفرض تحديات كبيرة على الأخضر في مشواره بالبطولة العالمية.

وتحظى مواجهة مصر والسعودية الودية باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل القيمة الفنية والتاريخية للمنتخبين، إضافة إلى كونها اختبارًا مهمًا للجهازين الفنيين قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من التحضيرات للمونديال.