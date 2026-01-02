مباراة ودية تجمع بين منتخبي مصر والسعودية في قطر

كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية عن مفاوضات رسمية بين الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم لإقامة مباراة ودية تجمع بين منتخبي مصر والسعودية في دولة قطر خلال بين 23 و31 مارس المقبل في اطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026

وأكدت صحيفة “الشرق الأوسط” ان منتخب السعودية بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يدرس اقامة ودية ثانية أمام منتخب أوروبي

وأضافت الصحيفة "تتزامن هذه التحركات مع برنامج دولي مزدحم في قطر ، حيث ستحتضن العاصمة مباراة فيناليسيما يوم 27 مارس على ملعب لوسيل بين إسبانيا بطل أوروبا والأرجنتين بطل العالم، على أن يخوض المنتخبان مباريات ودية إضافية خلال فترة التوقف، منها مواجهة الأرجنتين لقطر ودياً، واحتمال لقاء مصر مع إسبانيا، مع ترقب مشاركة منتخبات أوروبية وأميركية لاتينية أخرى".