تفاصيل جلسة عاصفة بين الخطيب وتوروب بعد الخروج من الكأس

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الساعات الماضية جلسة مع الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ القلعة الحمراء لبحث العديد من الملفات البارزة.



جلسة الخطيب مع توروب كانت في حضور وليد صلاح الدين مدري الكرة والتي تمت خلالها مناقشة تداعيات الهزائم التي تلقاها فريق الأهلي فى بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر.



وودع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مسابقة كأس مصر من دور الـ 32 إثر الخسارة أمام المصرية لـ الإتصالات بهدفين مقابل هدف.



وكشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أنه جري الاتفاق مع الخواجة الدانماركي علي تقديم تقرير شامل عن اللاعبين الشباب المطلوب بقائهم أو الإستغناء عنهم بعد تجربتهم في كأس عاصمة مصر.

وذكرت المصادر أن توروب طالب إدارة النادي الأهلي بضرورة تدعيم بعض المراكز وتلبية إحتياجات المارد الأحمر في ظل مشاركة الشياطين الحمر بمختلف المسابقات المحلية.



وأفادت المصادر ان توروب طالب بالتعاقد مع مدافع وظهير أيسر ولاعب وسط وثنائي هجوم خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوف فريق الأهلي فى قادم الأيام.



وأشارت إلي أنه خلال الجلسة تم عرض العديد من اللاعبين السوبر على توروب للمفاضلة بينهم علي أن يتم حسم الأمر خلال أيام تمهيدا للدخول ىفى مفاوضات مع الأسماء المطروحة.