بالصدفة.. كواليس انضمام حمزة عبد الكريم إلى ناشئي الأهلي

كشف محسن صالح، نجم الأهلي الأسبق، تفاصيل مثيرة حول كواليس ضم الموهبة الشابة حمزة عبد الكريم إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن بداية القصة جاءت بالصدفة الكاملة، بعد ترشيح أحد المقربين للاعب وطلب منحه فرصة للاختبار فقط.

ترشيح مفاجئ وبداية القصة

وأوضح محسن صالح، في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون سبورت 1»، أن أحد الأشخاص المقربين تواصل معه وأبلغه بوجود لاعب صغير يمتلك موهبة لافتة، مطالبًا فقط بمشاهدته داخل النادي دون أي التزامات. وعلى الفور، طلب صالح منح اللاعب فرصة عادلة للاختبار داخل الأهلي.

دور خالد بيبو في التقييم الفني

وكشف صالح أنه كلف خالد بيبو بمتابعة اللاعب خلال فترة الاختبارات، وإخضاعه للتقييم الفني المعتاد داخل قطاع الناشئين. وبعد انتهاء الاختبارات، أكد بيبو أن حمزة عبد الكريم لاعب مميز ويمتلك إمكانيات كبيرة، مشيرًا إلى أن جميع القائمين على التقييم أشادوا بمستواه الفني والبدني.

تقرير فني يحسم القرار

وأضاف محسن صالح أن لجنة التخطيط بالنادي طلبت تقريرًا فنيًا شاملًا عن اللاعب، وجاء التقرير ليؤكد أن حمزة موهبة واعدة وقادر على التطور ليصبح لاعبًا مؤثرًا في المستقبل، ما دفع الأهلي للموافقة على ضمه رسميًا.

رفض السفر المبكر والتدخل الحاسم

وأشار صالح إلى أن والد اللاعب كان يفكر في سفر نجله للخارج بحثًا عن احتراف مبكر، لكنه تدخل شخصيًا وتواصل معه، مطالبًا بعدم التسرع. وأكد له أن الاحتراف من بوابة النادي الأهلي سيكون أكثر أمانًا وقوة، بدلًا من خوض تجربة خارجية دون دعم نادٍ كبير.

الاحتراف والطموح الشخصي

وشدد محسن صالح على أهمية اقتناع اللاعب بطموحه وإصراره على تحقيق أهدافه، مع ضرورة تطوير سلوكه وطريقة تفكيره لتتناسب مع متطلبات الاحتراف، خاصة في ظل التأقلم مع أجواء جديدة مثل اللعب في نادي برشلونة الإسباني.

واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد أن إدارة الأهلي وضعت مصلحة الكرة المصرية في المقام الأول، وحرصت على دعم احتراف حمزة عبد الكريم بما يخدم مستقبل اللاعب والنادي، ويفتح الباب أمام المواهب الشابة لخوض تجارب احترافية ناجحة تعود بالنفع على الكرة المصرية مستقبلًا.



