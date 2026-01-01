إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

أعلن أشرف بن عياد، مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس في إسبانيا والمتخصص في أخبار نادي برشلونة، انتقال حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الحالية.



ونشر بن عياد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك رسالة ترحيب باللاعب الشاب، كتب فيها: "مرحبا بك في برشلونة، مرحبا بك أيها الرائع"، في إشارة إلى إتمام الصفقة وانضمام موهبة الأهلي إلى صفوف البارسا.



ويُعد حمزة عبد الكريم من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث لفت الأنظار بأدائه مع منتخب مصر للناشئين، ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، قبل أن يحسم برشلونة الصفقة لصالحه، في خطوة جديدة تعكس ثقة النادي الإسباني في إمكانيات اللاعب ومستقبله الواعد.