اتحاد الكاراتيه ينعى بطلة العالم السابقة يمنى طارق
شهادة ميلاد ابنة أسوان الطفلة بيان محمد .. أول مولودة في 2026 | شاهد
احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب
احتجاجات إيران تتوسع.. أول سقوط عنصر أمني وسط تصاعد الغضب الشعبي
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
انقطاع المياه عن مناطق ببلطيم غداً .. وشركة كفر الشيخ توضح الأسباب
سعر الذهب في منتصف التعاملات اليوم 1-1-2026
ياسمين عز: قومي في السنة الجديدة اعملي لجوزك لوك مدام نادية الجندي
بعد 9 سنوات من الشرح.. العلامة محمد أبو موسى ينتهى من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

أعلن أشرف بن عياد، مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس في إسبانيا والمتخصص في أخبار نادي برشلونة، انتقال حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الحالية.


ونشر بن عياد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك رسالة ترحيب باللاعب الشاب، كتب فيها: "مرحبا بك في برشلونة، مرحبا بك أيها الرائع"، في إشارة إلى إتمام الصفقة وانضمام موهبة الأهلي إلى صفوف البارسا.


ويُعد حمزة عبد الكريم من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث لفت الأنظار بأدائه مع منتخب مصر للناشئين، ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، قبل أن يحسم برشلونة الصفقة لصالحه، في خطوة جديدة تعكس ثقة النادي الإسباني في إمكانيات اللاعب ومستقبله الواعد.

حمزة عبد الكريم برشلونة اشرف بن عياد

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية تطلق مبادرة لتأهيل الكوادر البشرية بالمحليات بالتعاون مع الجامعات المصرية

مراكز العزيمة

المتعافون من الإدمان يحتفلون برأس السنة بمراكز العزيمة

وزير العمل

حصاد العمل في 2025.. مواصلة خدمات الحماية الاجتماعية والتدريب والتشغيل

بالصور

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك
ذريعة اسماك
ذريعة اسماك

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

