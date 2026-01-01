الاتحاد السكندري يصعق الزمالك بثنائية في 5 دقائق وينهي الشوط الأول متقدما

أنهى فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة المقامة حاليًا على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق السكندري خلال الشوط الأول، حيث نجح في حسمه بثنائية سريعة خلال خمس دقائق فقط.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق فادي فريد بعد متابعة عرضية أرضية أسكنها الشباك، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 26 برأسية قوية، مستغلًا ارتباك دفاع الزمالك.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه أندية المصري، حرس الحدود، سموحة، الاتحاد السكندري، زد إف سي، وكهرباء الإسماعيلية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، قبل استكمال منافسات الجولة.