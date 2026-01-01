كشف محمد عطا خطيب مسجد نادي الزمالك في ميت عقبة، سر انتقاله للتواجد كـ إمام وخطيب مسجد في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.

وأكد محمد عطا في تصريحات صحفية اليوم، أنه كان يعمل لمدة 7 سنوات كـ إمام وخطيب مسجد في نادي الزمالك، وذلك بحكم تبعيته لإدارة أوقاف شمال الجيزة التي يتبع لها مسجد نادي الزمالك.

وأضاف أنه قام بنقل محل إقامته إلى الشيخ زايد خلال الأيام الماضية، وطلب الانتقال لمكان قريب من منزله الجديد وتمت الموافقة على ذلك من جانب الأوقاف.

استمر 7 سنوات.. 6 معلومات عن خطيب مسجد الأهلي المنتقل من الزمالك

1- الشيخ محمد عطا من ذوي الإعاقة البصرية «كفيف».

2- عمل إمامًا وخطيبًا بمسجد نادي الزمالك لمدة 7 سنوات متواصلة.

3- جاء تكليفه بالعمل داخل مسجد الزمالك بقرار رسمي من وزارة الأوقاف.

4- قدّم خلال فترة عمله أداءً دعويًا منتظمًا داخل المسجد.

5- انتقل مؤخرًا للإقامة في منطقة الشيخ زايد.

6- تقدم بطلب إلى مديرية الأوقاف للانتقال إلى مسجد فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، نظرًا لقربه من محل سكنه.