محمد صلاح يتبرع بـ6% من ثروته ويواصل صناعة نموذج إنساني داخل مصر وخارجها

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حجم التبرعات التي قدمها محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، مسلطة الضوء على الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به اللاعب بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن محمد صلاح تبرع بما يقارب 6% من إجمالي ثروته الشخصية لدعم الأعمال الخيرية، سواء داخل مصر أو خارجها، في مبادرات إنسانية مستمرة تستهدف تحسين حياة الآلاف من الأسر المحتاجة.

تبرعات محمد صلاح

وأوضحت الصحيفة أن جزءًا كبيرًا من تبرعات صلاح وُجّه إلى مسقط رأسه قرية نجريج، حيث سبق له تمويل إنشاء مستشفى ومدرسة، إلى جانب مساهمته بمبلغ 383 ألف يورو في إنشاء محطة لمعالجة المياه، فضلًا عن تقديم دعم شهري ثابت بقيمة 4 آلاف يورو للأسر الأكثر احتياجًا داخل القرية.

المعهد القومي للأورام

وأضاف التقرير أن نجم منتخب مصر لم يقتصر دعمه على قريته فقط، إذ تبرع بمبلغ 2.75 مليون يورو لصالح المعهد القومي للأورام في القاهرة، كما ساهم بمبلغ 133 ألف يورو في إعادة بناء كنيسة بمحافظة الجيزة بعد تعرضها لحريق، في خطوة عكست حرصه على دعم المجتمع بكل أطيافه.

تمويل منح دراسية

كما أشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح يقوم بتمويل منح دراسية في جامعة كامبريدج لصالح طلاب من أسر ذات دخل محدود، في إطار إيمانه بأهمية التعليم كأحد أهم أدوات التغيير وبناء المستقبل.

المركز الثامن

وبحسب التقرير الإسباني، يحتل محمد صلاح المركز الثامن على مستوى مصر من حيث المساهمة في الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين، وهو ما يعكس حضوره الإنساني الموازي لنجوميته الكروية العالمية.

وعلى الصعيد الرياضي، يستعد محمد صلاح مع منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب حاليًا وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2025، على أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

