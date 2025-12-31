مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

كشف تقرير صحفي إيطالي عن رغبة نادي روما في استعادة خدمات النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في محاولة لاستغلال التوتر القائم بينه وبين المدرب الهولندي آرني سلوت.

وذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» أن إدارة روما تتابع وضع صلاح عن قرب، معتبرة أن عودته المحتملة ستكون مكلفة من الناحية المالية، لكنها تحمل طابعًا “رومانسيًا”، في ظل الذكريات الإيجابية التي جمعته بالنادي الإيطالي.

تجربة ناجحة بقميص الذئاب

سبق لمحمد صلاح اللعب في صفوف روما خلال الفترة من 2015 إلى 2017، حيث قدم مستويات مميزة لفتت أنظار الأندية الكبرى، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو.