صلاح يخصص 6 % من ثروته للأعمال الخيرية.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن تخصيص الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جزءا كبيرا من ثروته للأعمال الخيرية.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية فإن محمد صلاح يحتل المركز الثامن على مستوى مصر في قائمة أكبر المتبرعين، حيث يخصص نحو 6% من ثروته للأعمال الخيرية، إضافة إلى تمويله منحًا دراسية في جامعة كامبريدج لدعم الطلاب من الأسر المصرية محدودة الدخل.

وأضافت أن قائد منتخب مصر وأسطورة ليفربول لا يقتصر تأثيره على المستطيل الأخضر فقط، بل يمتد ليصنع أثرًا إنسانيًا إيجابيًا خارج الملعب أيضًا.

وكانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية صنفته في 2022 من أكتر 10 شخصيات في العالم تبرعًا للخير، وكان اللاعب الوحيد في القائمة كلها والتي تمثلت في:

- اتبرع لمستشفى 57357 بـ12 مليون جنيه

- دعم معهد الأورام بـ3 مليون دولار

- تبرع بـ10.6 مليون لتطوير مستشفى بسيون

- خصص 50 ألف جنيه شهريًا للأرامل والمطلقات والأيتام

- ساهم في منح دراسية بجامعة كامبريدج بـ1.8 مليون جنيه إسترليني

- إقامة موائد رحمن ومساعدات شهرية لأهل قريته نجريج.