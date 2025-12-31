قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
أبو شقة يكشف لـ صدى البلد موعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير

فاجئ محمد صلاح نجم منتخب مصر زملاءه في المعسكر المقام حاليا في المغرب استعدادا لمواجهة بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وذهب محمد صلاح رفقة لاعبي منتخب مصر لمطعم في مدينة أغادير المغربية وتناولوا الطعام بدعوة من نجم ليفربول.

يأتى ذلك في محاولة من محمد صلاح لتخفيف الضغوطات على اللاعبين في المعسكر وإضافة بعد اجتماعي بين اللاعبين والجهاز الفني.

وتداول خبر العزومة عبر الصحف المغربية 

استعدادات منتخب مصر للقاء بنين

يخوض منتخب مصر الوطني، اليوم الأربعاء، بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب بنين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي فى التاسعة مساء يوم الاثنين المقبل منتخب مصر الوطني نظيره منتخب بنين فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعاً مطولاً مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول اليوم.

ومن المنتظر أن يطالب لاعبو المنتخب بـ التركيز في لقاءات الأدوار الإقصائية والتأكيد علي اللعب بالروح القتالية لتجاوز هذه العقبة.

كان حسام حسن طالب اللاعبين بضرورة تلافي الأخطاء التي ظهرت في دور المجموعات، والتركيز الكامل طوال الـ90 دقيقة، مؤكداً أن الجماهير المصرية لا تنتظر سوى العودة بالكأس.

وأكد حسام حسن للاعبين أن مرحلة المجموعات قد انتهت بكل ما فيها، وأن الأدوار الإقصائية تتطلب التسلح بروح الانتصار.
 

وجاءت قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

