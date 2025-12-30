إسلام الشاطر: محمد صلاح في حتة لوحده وكان نفسي أكون من الجيل اللي بيلعب معاه دلوقتي

أكد إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، استطاع أن يحقق الانسجام بين عناصر المنتخب، مشيرا إلى أنه لدينا لاعبون محترفون في المنتخب الوطني ونثق في قدراتهم الفنية للمنافسة على لقب بطولة إفريقيا.

وقال إسلام الشاطر، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن “محمد صلاح في “حتة لوحده وأنا كنت من أشد المنتقدين لمهاجميه حتى في أوقات عدم التوفيق”، مؤكدا انه ”كان نفسي أكون من الجيل الذي يلعب له محمد صلاح في الوقت الحالي".

وتابع نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أتوقع أن يصل منتخب مصر للدور قبل النهائي في بطولة إفريقيا، مؤكدا ان الروح القتالية التي يمنحها حسام حسن للاعبي المنتخب ميزة كبيرة يملكها منتخبنا حاليا.

وأشار إسلام الشاطر إلى أنه بدأ واضحا ان لاعبي منتخب مصر يريدون أن يحققوا إنجازا مع كابتن حسام حسن

