بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة

أفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن اهتمام الأندية السعودية الكبرى بضم محمد صلاح تراجع بشكل ملحوظ، مما يقلص احتمالات انتقاله إلى الدوري السعودي خلال يناير المقبل.

وكانت تقارير سابقة ربطت اسم صلاح بأندية الهلال والقادسية ونيوم، لكنه حالياً يبدو قريبًا من البقاء في أنفيلد.

ويمتلك محمد صلاح عقدًا مع ليفربول حتى يونيو 2027 براتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني.

ومع تراجع عروض الأندية السعودية واهتمامها بالنجوم الشباب، يبدو أن استمرار صلاح مع ليفربول هو الخيار الأرجح في الوقت الحالي، ليظل مكسبًا ثمينًا للفريق في الدوري الإنجليزي.