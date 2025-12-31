وليد صلاح عبداللطيف: جماهير الزمالك مظلومة بين أزمة جون إدوارد والمجلس| خاص

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق على ضرورة الاستعانة بـ أبناء النادي خلال الفترة المقبلة لعودة هوية النادي.

وقال عبداللطيف لـ صدى البلد : الزمالك نادي كبير وتاريخ وله هوية مستقلة ويجب الاستعانة بأبناءه سواء كمدير رياضي أو مدير كرة.

وأضاف : وجود مدير رياضي ومدير كرة من خارج النادي تجربة سيئة والنتائج سلبية وكان يجب الاستعانة بأبناء النادي التي ترى الإدارة فيهم الثقة.

وبسؤال هل يستمر المجلس أم يرحل قال : لا أستطيع اتخاذ قرار مكان الجمعية العمومية للنادي هي من لها الحق في اتخاذ مثل هذه القرارات لكن الأمور ليست جيدة داخل النادي.

وأردف: الجماهير مظلومة بين مجلس الإدارة وجون إدوارد بعد توتر العلاقة بينهم وفق البيان الصادر من المدير الرياضي الذي يؤكد على وجود أزمة .

وعن مدرب الزمالك القادم قال : في رأي طارق مصطفى الأقرب حاليا بسبب الأزمة المالية وعدم القدرة على التعاقد مع مدير فني أجنبي.