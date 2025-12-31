أحمد حسن يكشف عن مفاجأة في تشكيل جهاز الزمالك أمام الاتحاد السكندري

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة في تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري، خلال مباراتهما المقرر إقامتها غدا ضمن بطولة كأس عاصمة مصر.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: تقارير.. تامر عبد الحميد دونجا وحازم إمام يقودان الزمالك بشكل مؤقت في مباراة الاتحاد السكندري غدا لحين حسم ملف المدرب

ويخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي اليوم قبل التوجه للاسكندرية لمواجهة فريق الاتحاد السكندري المقبلة في كأس عاصمة مصر.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على بلدية المحلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويواجه نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدا الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتذاع مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عبر شبكة قنوات “أون سبورت”، بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العاصمة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.