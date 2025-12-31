بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف.. شوبير يكشف عن الأقرب لتولي إدارة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن المدرب الأٌقرب لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف .

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية: طارق مصطفى ومعه طارق يحيى، الأٌقرب لتولي إدارة النادي، بعد رجوعه من لبيبا ، حيث أنهى أهلي بني غازي تعاقدهما بالتراضي.

وأضاف شوبير : خالد جلال واحد من الأسماء المطروحة وكان له تجربة سابقة وناجحة مع الزمالك، وكمان معتمد جمال، اسمه موجود ضمن قائمة المدربين، مضيفا: “لكن طارق مصطفى هيموت ويدرب نادي الزمالك”.

واستكمل شوبير: إيه المطلوب من إدارة القلعة البيضاء في الوقت الحالي، المطلوب من إدارة الزمالك أنها توفر الأدوات لطارق عشان يشتغل بشكل أفضل.