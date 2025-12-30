قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
رياضة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن حامد حمدان.. تفاصيل

حامد حمدان
حامد حمدان
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن اللاعب حامد حمدان بعد إنضمامة لـ بيراميدز.

حامد حمدان 

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"للعلم بيراميدز اجازه حتى يوم 5 يناير واللاعب هيتدرب منفردا لحين اول تدريبات الفريق".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن إنضمام حامد حمدان لـ نادي بيراميدز.

حامد حمدان

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميا حامد حمدان في بيراميدز  صاحب اعلي عرض لنادي بتروجيت وأعلي عقد لحامد حمدان وهيكون في التدريب غدا وهيتم قيده في أفريقيا".

وكشف الإعلامي احمد شوبير عن انتقال الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق الكرة الأول بنادي بتروجيت إلي صفوف نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية . 

وكتب شوبير من خلال حسابه : انهى نادي بيراميدز إجراءات انتقال حامد حمدان إلي صفوفه وينتظم غدا في تدريبات الفريق ". 

كانت صفقة الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، قد اشتعلت في الساعات الأخيرة بعد أن دخل بيراميدز علي خط المفاوضات القوية.

وقال مصدر مسئول إن النادي الوحيد الذي قدم عرضا رسميا الى اللاعب حتي الأن هو بيراميدز بينما كان هناك اتصال وحيد جمع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالاشراف علي قطاع الكرة مع وكيل اللاعب سمير الحاوي قبل 10 أيام ولم يحدث أي جديد حتي الآن.

وأثار سمير الحاوي التكهنات بعد أن كشف عبر حسابه بموقع انستجرام أنه لم يدل بأي تصريحات منذ حواره مع ابراهيم فايق عبر قناة أم بي سي مصر.

وأضاف المصدر أن الزمالك قطع مفاوضاته منذ 4 أيام ولم يتواصل احد مع اللاعب منذ ذلك الحين والأهلي يترقب من بعيد .

حامد حمدان شوبير الاهلي الزمالك

