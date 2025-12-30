قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد فورا وتغليب لغة الحوار في اليمن
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
رياضة

ينتظم في التدريبات غدا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن انتقال حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان
منار نور

كشف الإعلامي احمد شوبير عن انتقال الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق الكرة الأول بنادي بتروجيت إلي صفوف نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية . 

وكتب شوبير من خلال حسابه : انهى نادي بيراميدز إجراءات انتقال حامد حمدان إلي صفوفه وينتظم غدا في تدريبات الفريق ". 

كانت صفقة الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، قد اشتعلت في الساعات الأخيرة بعد أن دخل بيراميدز علي خط المفاوضات القوية.

وقال مصدر مسئول إن النادي الوحيد الذي قدم عرضا رسميا الي اللاعب حتي الأن هو بيراميدز بينما كان هناك اتصال وحيد جمع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالاشراف علي قطاع الكرة مع وكيل اللاعب سمير الحاوي قبل 10 أيام ولم يحدث اي جديد حتي الان.

وأثار سمير الحاوي التكهنات بعد أن كشف عبر حسابه بموقع انستجرام أنه لم يدل بأي تصريحات منذ حواره مع ابراهيم فايق عبر قناة أم بي سي مصر.

وأضاف المصدر ان الزمالك قطع مفاوضاته منذ أربع أيام ولم يتواصل احد مع اللاعب منذ ذلك الحين والأهلي يترقب من بعيد .

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

وزارة الأوقاف تشارك في الاجتماع التنسيقي

الأوقاف تشارك في الاجتماع التنسيقي حول قضية الوعي المجتمعي بالدفاع الوطني

عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني

مرصد الأزهر: تعهد عمدة نيويورك بمحاربة العنصرية ضد الفلسطينيين خطوة مهمة

د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر

هل نزول الدم على الحامل حيض يمنعها من الصلاة ؟.. عالم أزهري يجيب

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

