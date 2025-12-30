شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية

أثار الإعلامي أحمد شوبير ، الجدل حول مستقبل اللاعب حامد حمدان ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب شوبير ، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "مفاجأة كبيرة حامد حمدان إلى …".

واشتعلت صفقة الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت في الساعات الأخيرة ، بعد أن دخل بيراميدز علي خط المفاوضات القوية .

وقال مصدر مسئول ، إن النادي الوحيد الذي قدم عرضا رسميا الي اللاعب حتي الأن هو بيراميدز بينما كان هناك اتصال وحيد جمع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالاشراف علي قطاع الكرة مع وكيل اللاعب سمير الحاوي قبل 10 أيام ولم يحدث اي جديد حتي الان.

وأثار سمير الحاوي ، التكهنات بعد أن كشف عبر حسابه بموقع انستجرام أنه لم يدلي بأي تصريحات منذ حواره مع ابراهيم فايق عبر قناة أم بي سي مصر.

وأضاف المصدر ، أن الزمالك قطع مفاوضاته منذ أربع أيام ولم يتواصل احد مع اللاعب منذ ذلك الحين والأهلي يترقب من بعيد .