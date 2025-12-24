حامد حمدان يشعل الانتقالات الشتوية.. عروض خليجية ضخمة تهدد انتقاله للزمالك

تحوّل الفلسطيني حامد حمدان ، لاعب وسط بتروجت إلى أحد أبرز الأسماء المطروحة بقوة على مائدة الانتقالات الشتوية القادمة بعد المستويات اللافتة التي قدمها خلال الفترة الماضية والتي جعلته محط أنظار أندية كبرى داخل مصر وخارجها في مقدمتها أندية من الدوريين القطري والسعودي بعروض مالية كبيرة.

ووفقًا لمصادر مطلعة من داخل نادي بتروجت فى تصريحات خاصة لـ " صدي البلد "، فإن العروض الخليجية التي تلقاها اللاعب تتجاوز من حيث القيمة ما هو مطروح محليًا، وهو ما بات يمثل تهديدًا حقيقيًا لإمكانية انتقاله إلى نادي الزمالك الذي وضع اللاعب ضمن أولوياته ، لتدعيم خط الوسط لكنه يواجه صعوبة في مجاراة الأرقام القادمة من الخارج.

موقف الأهلي.. متابعة دون مزايدة

في المقابل يراقب النادي الأهلي تطورات موقف حامد حمدان عن كثب حيث جرت اتصالات بالفعل مع اللاعب ووكيله خلال الفترة الماضية في إطار جسّ النبض والتعرّف على مطالبه إلا أن إدارة القلعة الحمراء لا تنوي الدخول في مزايدة مالية وتفضّل الانتظار لحسم الصورة النهائية خاصة في ظل السياسة المتحفظة التي يتبعها النادي في ملف الصفقات.

هذا الموقف يجعل الأهلي حاضرًا في المشهد دون أن يكون طرفًا مباشرًا في صراع مالي مفتوح على عكس أندية أخرى أبدت استعدادها لرفع سقف التفاوض.

عرض بيراميدز.. مليون دولار على الطاولة

دخل نادي بيراميدز بقوة على خط المفاوضات بعدما تقدم بعرض رسمي لنادي بتروجت تصل قيمته إلى مليون دولار في محاولة جادة لحسم الصفقة مستغلًا قدرته المالية ورغبته في تدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب جودة فنية عالية.

ويُعد عرض بيراميدز حتى الآن الأعلى محليًا ما يضع إدارة بتروجت أمام معادلة صعبة بين تحقيق أقصى استفادة مالية من اللاعب أو الاستجابة لرغباته الاحترافية سواء بالانتقال لأحد القطبين أو خوض تجربة خارجية.

حامد حمدان مع بتروجت

قدّم حامد حمدان موسمًا قويًا مع بتروجت حيث أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق بفضل قدراته المتوازنة في الربط بين الدفاع والهجوم ودقته في التمرير فضلًا عن مساهماته التهديفية وصناعته للفرص.

وأظهرت أرقامه تطورًا واضحًا على مستوى الاستحواذ والالتحامات والتمريرات المفتاحية ما جعله واحدًا من أكثر لاعبي الوسط ثباتًا في المستوى داخل الفريق وجذب أنظار كشافي الأندية الكبرى.

بصمة دولية مع منتخب فلسطين

على الصعيد الدولي يُعد حامد حمدان من الأسماء الحاضرة في صفوف منتخب فلسطين حيث شارك في عدد من المباريات الرسمية وقدم مستويات قوية عكست شخصيته القتالية وقدرته على اللعب تحت الضغط خاصة في الاستحقاقات القارية.

وساهم اللاعب في تعزيز خط وسط المنتخب الفلسطيني وكان أخرها المشاركة فى بطولة كأس العرب فى قطر سواء من خلال أدواره الدفاعية أو دعمه للهجوم ليؤكد أنه مشروع لاعب قادر على التطور في مستويات أعلى.

مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات

بين العروض الخليجية المغرية والاهتمام المحلي من الزمالك والأهلي وبيراميدز يقف حامد حمدان أمام مفترق طرق حاسم في مسيرته وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه الأيام المقبلة في واحدة من أكثر صفقات الصيف سخونة.