قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر
ابن المنوفية.. وفاة الضحية الخامسة في حادث الطريق الصحراوي ضحية لقمة العيش
48 ساعة أسبوعيا .. ساعات العمل الرسمية للموظفين .. واستثناءات لهؤلاء
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون المهن الرياضية من حيث المبدأ
رسميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: بتروجيت تلقى عرضًا رسميًا من الدوري الليبي لضم حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام، عن عرض جديد لنادي بتروجيت لضم اللاعب حامد حمدان خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “بتروجيت تلقى عرضًا رسميًا من الدوري الليبي لضم حامد حمدان مقابل 2 مليون دولار للنادي، بخلاف مليون دولار للاعب”.

وتابع: “في نفس الوقت، هناك اهتمام جاد من ناديين في الدوري القطري ونادٍ آخر سعودي”.

وأضاف: “الأهلي تواصل مع إدارة بتروجيت منذ حوالي أسبوعين عن طريق الكابتن سيد عبد الحفيظ، ووصل عرضه بين 30 و35 مليون جنيه، بخلاف تواصل ناجح مع اللاعب نفسه”.

واستكمل: “الزمالك متمسك بتفعيل اتفاقه مع بتروجيت على شراء اللاعب مقابل 20 مليون جنيه في يناير، لكن ظروف النادي الحالية من ضمن العوائق أمام إتمام الصفقة، بخلاف أن المقابل أصبح ضعيفًا جدًا بعد التألق الكبير للاعب في كأس العرب”.

وأضاف: “عرض بيراميدز تخطى 40 مليون جنيه، بخلاف اتفاق مبدئي مع اللاعب على البنود الشخصية. طبقًا لمصدر مسؤول داخل بتروجيت رغبة اللاعب ستحسم وجهته”.

واختتم: “المعلومة اللي عندي الأهلي أقرب حتى هذه اللحظة”.

أمير هشام حامد حمدان الميركاتو الشتوي المقبل بتروجيت الدوري الليبي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

ترشيحاتنا

خدمة اجتماعية بني سويف

"بني سويف" تنظم ورشة عمل لتعزيز جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة

محافظ الغربية

ضبط 9 مخالفات تموينية وصحية بمخابز في طنطا

محافظ جنوب سيناء مع وزير الري

محافظ جنوب سيناء: نقل مطالب الأهالي والمستثمرين لوزير الري

بالصور

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد