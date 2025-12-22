إعلامي: بتروجيت تلقى عرضًا رسميًا من الدوري الليبي لضم حامد حمدان

كشف الإعلامي أمير هشام، عن عرض جديد لنادي بتروجيت لضم اللاعب حامد حمدان خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “بتروجيت تلقى عرضًا رسميًا من الدوري الليبي لضم حامد حمدان مقابل 2 مليون دولار للنادي، بخلاف مليون دولار للاعب”.

وتابع: “في نفس الوقت، هناك اهتمام جاد من ناديين في الدوري القطري ونادٍ آخر سعودي”.

وأضاف: “الأهلي تواصل مع إدارة بتروجيت منذ حوالي أسبوعين عن طريق الكابتن سيد عبد الحفيظ، ووصل عرضه بين 30 و35 مليون جنيه، بخلاف تواصل ناجح مع اللاعب نفسه”.

واستكمل: “الزمالك متمسك بتفعيل اتفاقه مع بتروجيت على شراء اللاعب مقابل 20 مليون جنيه في يناير، لكن ظروف النادي الحالية من ضمن العوائق أمام إتمام الصفقة، بخلاف أن المقابل أصبح ضعيفًا جدًا بعد التألق الكبير للاعب في كأس العرب”.

وأضاف: “عرض بيراميدز تخطى 40 مليون جنيه، بخلاف اتفاق مبدئي مع اللاعب على البنود الشخصية. طبقًا لمصدر مسؤول داخل بتروجيت رغبة اللاعب ستحسم وجهته”.

واختتم: “المعلومة اللي عندي الأهلي أقرب حتى هذه اللحظة”.