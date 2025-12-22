قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

رشا عوني

يستعد الجميع اليوم لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي في أولى جولات كأس أمم أفريقيا2025 ، وهي أول مباراة يلعبها منتخب مصر ضمن هذه المسابقة التي تشعل حماس المصريين .

ويستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير المقبل، وهي النسخة الـ35 للمسابقة القارية.

مصر و زيمبابوي

موعد مباراة مصر و زيمبابوي اليوم 

وتُقام مباراة مصر وزيمبابوي على أرضية ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتذاع في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت مصر، و الـ١١ بتوقيت السعودية.

وتُعد مواجهة زيمبابوي الاختبار الرسمي الأول لمنتخب مصر بعد فترة من الإعداد والتحضيرات، خاض خلالها عدة مباريات ودية، أبرزها مواجهة نيجيريا، قبل السفر إلى المغرب، حيث يسعى الجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المواجهات الأصعب في المجموعة.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2025 والترددات 

 

تردد قناة TNT المغربية


التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistreamتردد القناة الجزائرية الأرضية


القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتحتردد قناة ORTM دولة مالي


القمر الصناعي: Eutelsat 9B
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحةقناة Sportitalia الإيطالية


قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1
القمر: أسترا 1B-1H + 2C
التردد: 12722

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 23500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكسقناة Sportdigital Fussball الألمانية 2


التردد: 12437
القمر: Eutelsat W1
الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكسقناة Max Sport 1 البلغارية


القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب
التردد: 12604
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
نظام البث DVB-S2تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات


القمر الصناعي: نايل سات
ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680
معدل الترميز: 2750
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
معامل الاستقطاب: أفقي

مجموعات أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

