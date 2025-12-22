مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

يستعد الجميع اليوم لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي في أولى جولات كأس أمم أفريقيا2025 ، وهي أول مباراة يلعبها منتخب مصر ضمن هذه المسابقة التي تشعل حماس المصريين .

ويستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير المقبل، وهي النسخة الـ35 للمسابقة القارية.

مصر و زيمبابوي

موعد مباراة مصر و زيمبابوي اليوم

وتُقام مباراة مصر وزيمبابوي على أرضية ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتذاع في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت مصر، و الـ١١ بتوقيت السعودية.

وتُعد مواجهة زيمبابوي الاختبار الرسمي الأول لمنتخب مصر بعد فترة من الإعداد والتحضيرات، خاض خلالها عدة مباريات ودية، أبرزها مواجهة نيجيريا، قبل السفر إلى المغرب، حيث يسعى الجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المواجهات الأصعب في المجموعة.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2025 والترددات

تردد قناة TNT المغربية



التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistreamتردد القناة الجزائرية الأرضية



القمر الصناعي: نايل سات



التردد: 11680



الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز: 27500



نظام التشفير: BISS سهل الفتحتردد قناة ORTM دولة مالي



القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحةقناة Sportitalia الإيطالية



قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV



قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1

القمر: أسترا 1B-1H + 2C

التردد: 12722



الاستقطاب: أفقي



الترميز: 23500



التصحيح: 3/4



التشفير: كوناكسقناة Sportdigital Fussball الألمانية 2



التردد: 12437

القمر: Eutelsat W1

الاستقطاب: أفقي



الترميز: 27500



التصحيح: 3/4



التشفير: كوناكسقناة Max Sport 1 البلغارية



القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث DVB-S2تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات



القمر الصناعي: نايل سات

ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680

معدل الترميز: 2750

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معامل الاستقطاب: أفقي

مجموعات أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.