مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

يستعد الجميع اليوم لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي في أولى جولات كأس أمم أفريقيا2025 ، وهي أول مباراة يلعبها منتخب مصر ضمن هذه المسابقة التي تشعل حماس المصريين .
ويستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير المقبل، وهي النسخة الـ35 للمسابقة القارية.
موعد مباراة مصر و زيمبابوي اليوم
وتُقام مباراة مصر وزيمبابوي على أرضية ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتذاع في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت مصر، و الـ١١ بتوقيت السعودية.
وتُعد مواجهة زيمبابوي الاختبار الرسمي الأول لمنتخب مصر بعد فترة من الإعداد والتحضيرات، خاض خلالها عدة مباريات ودية، أبرزها مواجهة نيجيريا، قبل السفر إلى المغرب، حيث يسعى الجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المواجهات الأصعب في المجموعة.
القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2025 والترددات
تردد قناة TNT المغربية
التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistreamتردد القناة الجزائرية الأرضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
نظام التشفير: BISS سهل الفتحتردد قناة ORTM دولة مالي
القمر الصناعي: Eutelsat 9B
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحةقناة Sportitalia الإيطالية
قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV
قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1
القمر: أسترا 1B-1H + 2C
التردد: 12722
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 23500
التصحيح: 3/4
التشفير: كوناكسقناة Sportdigital Fussball الألمانية 2
التردد: 12437
القمر: Eutelsat W1
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
التصحيح: 3/4
التشفير: كوناكسقناة Max Sport 1 البلغارية
القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب
التردد: 12604
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
نظام البث DVB-S2تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات
القمر الصناعي: نايل سات
ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680
معدل الترميز: 2750
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
معامل الاستقطاب: أفقي
مجموعات أمم أفريقيا 2025
المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر
المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي
المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا
المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا
المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان
المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.