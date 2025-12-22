قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
جيبوها من أغادير.. ماذا قال هاني أبوريدة لـ منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تفوق الفراعنة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي في مواجهة تحمل طابعا تاريخيا حيث سبق أن تواجه المنتخبان في 13 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالها الفراعنة الفوز في 8 مواجهات مقابل انتصار وحيد لمنتخب زيمبابوي بينما سيطر التعادل على 4 لقاءات.

وسجل منتخب مصر 21 هدفا في شباك زيمبابوي في حين استقبلت شباكه 11 هدفا وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية التقى المنتخبان في مناسبتين الأولى خلال نسخة 2004 التي أقيمت في تونس ونجح خلالها منتخب مصر في الفوز بنتيجة 2-1 بينما جاءت المواجهة الثانية في نسخة 2019 وحسمها الفراعنة لصالحهم بهدف نظيف.

ويخوض منتخب مصر البطولة متسلحا بتاريخه الكبير في كأس الأمم الأفريقية بعدما شارك في 26 نسخة سابقة ويستعد حاليًا للمشاركة رقم 27 في النسخة الـ35 من البطولة التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026 وسط طموحات كبيرة بمواصلة الهيمنة القارية وإضافة لقب جديد إلى خزائن الكرة المصرية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا حيث يستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

ويمتلك المنتخب المصري سجلا تاريخيا استثنائيا في البطولة القارية، إذ يعد الأكثر مشاركة برصيد 26 مرة والأكثر خوضا للمباريات بإجمالي 111 لقاء والأكثر تحقيقا للانتصارات بـ60 فوزا إلى جانب كونه المنتخب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 175 هدفا كما يعد الأكثر استضافة للبطولة بـ5 مرات والأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب والأكثر وصولا للمباراة النهائية بـ10 مرات فضلا عن كونه المنتخب الوحيد الذي نجح في التتويج بالبطولة ثلاث مرات متتالية، والأكثر تتويجا باللقب على أرضه برصيد 3 ألقاب.

ومن المنتظر أن يدخل الفراعنة مواجهة زيمبابوي بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه في خط الدفاع محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتوح، بينما يتواجد في خط الوسط كل من مروان عطية وإمام عاشور، وأحمد مصطفى زيزو في حين يقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وأسفر الاجتماع الفني للمجموعة عن خوض منتخب مصر مباراتيه أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا بالقميص الأحمر والشورت الأبيض في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات والمقررتين يومي 22 و26 ديسمبر الجاري على أن يرتدي المنتخب القميص الأبيض والشورت الأسود خلال مواجهة أنجولا المقرر إقامتها يوم 29 ديسمبر ضمن الجولة الثالثة.

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة أربعة حراس مرمى هم محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد صبحي، إلى جانب مجموعة من المدافعين تضم محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، وأحمد فتوح، بينما يضم خط الوسط كلًا من مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، ومصطفى فتحي، في حين يقود الخط الهجومي كل من عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

منتخب مصر منتخب زيمبابوي كأس أمم إفريقيا الفراعنة كأس الأمم الإفريقية

