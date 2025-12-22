قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا 2025

رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام منتخب زيمبابوي، مساء اليوم الإثنين، في ضربة البداية لمشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تحتضنها المملكة المغربية بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة السمراء.
 

انطلاقة أفريقية تحت قيادة حسام حسن

يترقب الشارع الرياضي المصري انطلاق البطولة القارية، حيث يخوض المنتخب الوطني المنافسات بقيادة مديره الفني حسام حسن، الذي يسعى لوضع بصمته مبكرًا وتحقيق بداية قوية تعزز طموحات الفراعنة في المنافسة على اللقب. وتنطلق فعاليات كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى 18 يناير، وسط منافسة شرسة بين كبار القارة.

مجموعة مصر 

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. ومن المقرر أن يخوض الفراعنة جميع مبارياتهم في دور المجموعات على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وهو ما يمنح الفريق استقرارًا فنيًا ولوجستيًا خلال المرحلة الأولى.

مواعيد مباريات الفراعنة في دور المجموعات

يفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ثم يلتقي منتخب جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر في الخامسة مساءً، قبل أن يختتم مباريات المجموعة بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً.

طموحات استعادة اللقب الغائب 

يدخل منتخب مصر البطولة وعينه على استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب منذ عام 2010، حينما حقق إنجازًا تاريخيًا بالفوز بالبطولة ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 تحت قيادة المدرب الراحل حسن شحاتة. ويسعى الفراعنة لإضافة النجمة الثامنة إلى سجل بطولاتهم، بعد خسارة نهائي نسختي 2017 أمام الكاميرون و2021 أمام السنغال.

مصر صاحبة الرقم القياسي

يُعد منتخب مصر الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، متفوقًا على منتخب الكاميرون صاحب الـ5 ألقاب، ومنتخب غانا الذي توج بالبطولة 4 مرات، وهو ما يعزز من مكانة الفراعنة كأحد كبار القارة السمراء.


 

