تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الأحد تدريباته في مدينة أغادير المغربية، وذلك ضمن التحضيرات النهائية قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب زيمبابوي.

وتأتي هذه الحصة التدريبية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، مع التركيز على الجوانب التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها خلال اللقاء.

ويحاول حسام حسن تنظيم الأداء الدفاعي والهجومي والرباط بين الخطوط للحفاظ على شكل الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا وتحقيق الفوز في الافتتاح لتقديم دفعة معنوية للجماهير واللاعبين قبل المواجهات القوية.



واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على الدفع بتشكيل قوي أمام زيمبابوي

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر كالتالي: محمد الشناوى في حراسة المرمى

الدفاع :محمد هانى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتوح

وسط الملعب : مروان عطية وإمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو

الهجوم :ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد