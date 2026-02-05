قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
أخبار العالم

إجراء إسرائيلي عاجل يخص المسؤولين العسكريين في الخارج

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمود نوفل

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادرها، بأن هيئة الأركان قررت توسيع وحدة مسؤولة عن حماية المسؤولين العسكريين في الخارج.
 

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن هناك ارتفاع كبير  بأعداد الضباط الذي جرى توفير الحماية لهم خشية إيران ومنظمات أخرى.

وفي وقت لاحق، قرر مكتب رئاسة الحكومة  الإسرائيلية تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني من يوم الأحد المقبل إلى غد الجمعة على أن يُعقد من الساعة الرابعة مساءً وحتى السادسة مساءً.

ويأتي هذا القرار في ظل التوترات المتصاعدة قبيل المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، المقررة يوم الجمعة المقبل في العاصمة العمانية مسقط.


وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الخلافات بين واشنطن وطهران واسعة جدًا، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة، ويجعل إسرائيل ترى أن الخيار العسكري قد يصبح أمرًا لا مفر منه.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إيران رئاسة الحكومة الإسرائيلية المجلس الوزاري السياسي الأمني الولايات المتحدة الأمريكية عمان

