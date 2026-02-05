إجراء إسرائيلي عاجل يخص المسؤولين العسكريين في الخارج

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادرها، بأن هيئة الأركان قررت توسيع وحدة مسؤولة عن حماية المسؤولين العسكريين في الخارج.



وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن هناك ارتفاع كبير بأعداد الضباط الذي جرى توفير الحماية لهم خشية إيران ومنظمات أخرى.

وفي وقت لاحق، قرر مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني من يوم الأحد المقبل إلى غد الجمعة على أن يُعقد من الساعة الرابعة مساءً وحتى السادسة مساءً.



ويأتي هذا القرار في ظل التوترات المتصاعدة قبيل المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، المقررة يوم الجمعة المقبل في العاصمة العمانية مسقط.



وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الخلافات بين واشنطن وطهران واسعة جدًا، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة، ويجعل إسرائيل ترى أن الخيار العسكري قد يصبح أمرًا لا مفر منه.