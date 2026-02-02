جيش الاحتلال يعلن استهداف مستودعات أسلحة لحزب الله جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، تنفيذ غارات جوية استهدفت عددا من مستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن الهجوم جاء بهدف منع الحزب من إعادة بناء هذه المستودعات، مشيرا إلى أن أحد المواقع المستهدفة يقع داخل منطقة سكنية، واعتبر ذلك «دليلا على استغلال حزب الله للمدنيين والبنية التحتية المدنية في أنشطته العسكرية».



وأضاف البيان أنه جرى اتخاذ إجراءات مسبقة للحد من احتمال إلحاق أذى بالمدنيين، من بينها توجيه إنذارات لسكان المناطق المستهدفة قبل تنفيذ الغارات.



وأكد أن نشاط حزب الله في هذه المواقع يشكل انتهاكا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان ويمثل تهديدًا للأمن الإسرائيلي.



من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على مبنى في بلدة كفرتبنيت بصاروخين، بعد نحو 40 دقيقة من توجيه إنذار مسبق بإخلائه.