ليفربول يؤمّن دفاع الريدز للمستقبل بـ صفقة رباعية| شاهد

واصل نادي ليفربول الإنجليزي تحركاته القوية في سوق الانتقالات، بعدما أبرم 4 صفقات دفاعية دفعة واحدة، في خطوة تؤكد استعداد النادي لمرحلة ما بعد الثلاثي فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، وجو جوميز.

وتسعى إدارة “الريدز” إلى بناء خط دفاع قوي على المدى البعيد، من خلال التعاقد مع عناصر شابة تمتلك إمكانيات فنية وبدنية مميزة، تمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة خلال السنوات المقبلة.

وضم ليفربول كلًا من:

جيريمي جاكيه

إيفياناي ندكوي

مور تالّا ندياي

نواه أديكويا

وتندرج الصفقات الأربع ضمن خطة النادي لتدعيم الدفاع تدريجيًا، سواء بالاعتماد على اللاعبين مباشرة أو تجهيزهم عبر فرق الشباب قبل تصعيدهم للفريق الأول.

وبهذه التحركات، يكون ليفربول قد وضع الأساس لدفاع المستقبل، وفتح الباب أمام خيارات أوسع تمنح الفريق استقرارًا فنيًا واستمرارية في المنافسة محليًا وقاريًا خلال السنوات القادمة.