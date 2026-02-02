قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. ميلان ينسحب من صفقة انضمام ماتيتا

ماتيتا
ماتيتا
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن انسحاب نادي إي سي ميلان الإيطالي من صفقة التعاقد مع الفرنسي فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس الانجليزي.

ووفقا لـ “ماتي موريتو" فإنه تعثرت صفقة انتقال ماتيتا إلى ميلان بعد اجتيازه الفحص الطبي. 

وأضاف أن نادي ميلان قرر عدم المضي قدماً في التعاقد معه.

ماتيتا يغيب عن مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لاحتمال انتقاله

لن يكون جان فيليب ماتيتا ضمن تشكيلة كريستال بالاس في رحلته يوم الأحد إلى نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك لاقترابه من الرحيل عن النادي.

وصرح أوليفر جلاسنر، مدرب بالاس، أن المهاجم الفرنسي، الذي ربطته وسائل الإعلام البريطانية بالانتقال إلى ميلان، ليس في الحالة الذهنية المناسبة للمشاركة في ملعب سيتي غراوند.

وقال جلاسنر: "أؤكد أن جان فيليب لن يكون ضمن تشكيلة الفريق في هذه المباراة".

وأضاف: "لا علاقة للأمر حاليًا بالانتقالات، فهو ببساطة ليس في الحالة المناسبة للعب. ولحماية الفريق وحمايتهما، لن يسافر إلى نوتنغهام".

وأكد جلاسنر، الذي أكد مؤخرًا رحيله عن بالاس بنهاية الموسم، أن النادي "يبذل قصارى جهده" لإيجاد بديل لماتيتا.

واختتم: "بكل وضوح، قد يبقى جيه بي لاعبًا في كريستال بالاس في الثاني من فبراير، وقد يغادر النادي وينضم مهاجم جديد".

إي سي ميلان فيليب ماتيتا كريستال بالاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

ترشيحاتنا

رفح

مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء تتحول لـ"غرف عمليات" دولية لاستقبال جرحى غزة

معبر رفح

رغم فتح معبر رفح رسميًا.. معوقات إسرائيلية جديدة ضد الفلسطينيين

إيران

بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران

بالصور

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

1.8 مليون كيلومتر.. بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تغير قواعد اللعبة

بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد