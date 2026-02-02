مفاجأة.. ميلان ينسحب من صفقة انضمام ماتيتا

كشفت تقارير صحفية عن انسحاب نادي إي سي ميلان الإيطالي من صفقة التعاقد مع الفرنسي فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس الانجليزي.

ووفقا لـ “ماتي موريتو" فإنه تعثرت صفقة انتقال ماتيتا إلى ميلان بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وأضاف أن نادي ميلان قرر عدم المضي قدماً في التعاقد معه.

ماتيتا يغيب عن مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لاحتمال انتقاله

لن يكون جان فيليب ماتيتا ضمن تشكيلة كريستال بالاس في رحلته يوم الأحد إلى نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك لاقترابه من الرحيل عن النادي.

وصرح أوليفر جلاسنر، مدرب بالاس، أن المهاجم الفرنسي، الذي ربطته وسائل الإعلام البريطانية بالانتقال إلى ميلان، ليس في الحالة الذهنية المناسبة للمشاركة في ملعب سيتي غراوند.

وقال جلاسنر: "أؤكد أن جان فيليب لن يكون ضمن تشكيلة الفريق في هذه المباراة".

وأضاف: "لا علاقة للأمر حاليًا بالانتقالات، فهو ببساطة ليس في الحالة المناسبة للعب. ولحماية الفريق وحمايتهما، لن يسافر إلى نوتنغهام".

وأكد جلاسنر، الذي أكد مؤخرًا رحيله عن بالاس بنهاية الموسم، أن النادي "يبذل قصارى جهده" لإيجاد بديل لماتيتا.

واختتم: "بكل وضوح، قد يبقى جيه بي لاعبًا في كريستال بالاس في الثاني من فبراير، وقد يغادر النادي وينضم مهاجم جديد".