أيمن الجميل: الإصلاح الاقتصادي الشامل أعاد وضع بلدنا على خريطة الاستثمار العالمي والقادم أفضل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن ما تحقق من استقرار وإعادة بناء لمؤسسات الدولة المصرية هو ما مكنها من خوض تجربة الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق النهضة الكبرى في جميع المجالات حتى أصبحنا نرى بلدا جديدا تماما على مستوى البنية التحتية والمشروعات العملاقة والقدرة على إدارة الملفات الحيوية وحماية المصالح الوطنية فى المنطقة ، وبناء الشراكات مع مختلف القوى الكبرى والتكتلات فى العالم بدءا من القارة الأفريقية والاتحاد الأوربى وصولا إلى روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تم إنجازه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات العشر الماضية ، يكلل بنجاحات متواصلة، تتمثل فى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية العربية والإقليمية ، خاصة وأن مسار الإصلاح الاقتصادي ترافق معه مسار مواز من التنمية والبناء ، موانئ ومطارات ومناطق لوجستية وخطوط نقل سريع وشبكة طرق كبيرة وخرائط صناعية وزراعية ومجموعة من التسهيلات التشريعية واللوجستية التى تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم والاستفادة من مناخ الاستقرار والموقع الفريد والسوق الكبير ، وسائر المميزات التى تتمتع بها الدولة المصرية

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل على اتفاقه وإيمانه بالكامل بما صرح به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول توقيت حصد نتائج الجهد في مجال الإصلاح الاقتصادي، وأهمية أن نعمل أكثر، ونبذل جهدا أكبر، وأن تكون عناصر الاقتصاد المصري أقوى بكثير، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال المصري والعربي والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم يلمسون جميعا التطور الكبير فى المناخ الاقتصادي الوطنى وقدرته على جذب الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال والصناديق السيادية ومختلف المؤسسات الاقتصادية على القدوم لمصر والاستثمار بها لما يتوفر من فرص فريدة وكبيرة للاستثمار والتصدير إلى القارة الأفريقية والعالم

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في تطور وتقدم مستمر، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن التحسن عملية مستمرة على الصعيد الاقتصادي أو في تحسن فرص الاستثمار، مشيرا إلى من ينظر بموضوعية إلى البيئة الاقتصادية ومجتمع الأعمال وخرائط الشراكات والاستثمار والتشريعات المحفزة ويقارنها بالأوضاع التى كنا عليها قبل 2014 ، سيجد تطورا مهولا لا يمكن أن يخطئه أحد ، فنحن اليوم نفخر بوطننا وإمكاناته وقدراته وتطلعاته للمستقبل ، وهذا ما تم إنجازه فعلا بجهد هائل يشبه المعجزات ، كما أن جميع المؤسسات الائتمانية العالمية تغيرت نظرتها إلينا وأصبحت تدرك ما يمكن أن تصل إيه مصر فى المستقبل القريب

