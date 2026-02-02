نادي 6 أكتوبر يكرم رؤساءه السابقين في احتفالية كبرى وسط إشادة الأعضاء

نظّم نادي 6 أكتوبر برئاسة الدكتور عبد اللطيف صبحي احتفالية كبيرة لتكريم رؤساء النادي السابقين، تقديرًا لما قدموه من جهود خلال فترات توليهم المسؤولية، ودورهم في دعم مسيرة النادي وتطوره على مدار السنوات الماضية.

وشهدت الاحتفالية حضورًا واسعًا من أعضاء الجمعية العمومية، الذين عبّروا عن ترحابهم الكبير بهذه اللفتة، مشيدين بفكرة تكريم الرؤساء السابقين، ومؤكدين أنها تعكس لمسة وفاء وتقدير لكل من ساهم في بناء النادي وتعزيز مكانته.

وفي تصريح له، قال الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس نادي 6 أكتوبر:

«تكريم رؤساء النادي السابقين واجب علينا، فهم شركاء أساسيون في كل ما وصل إليه النادي اليوم، وهذه اللفتة تأتي تقديرًا لتاريخهم وجهودهم المخلصة، ورسالة واضحة بأن نادي 6 أكتوبر يعتز بكل من خدمه بإخلاص».

وأضاف صبحي أن مجلس الإدارة يسعى دائمًا لترسيخ قيم الاحترام والانتماء، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والإنجازات داخل النادي على مختلف المستويات.