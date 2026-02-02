دعاء ليلة النصف من شعبان للأم.. يقضي حوائجها ويرزقها الصحة والعافية

دعاء ليلة النصف من شعبان لأمي فهو من الأعمال الصالحة التي نهديها إلى الأم في ليلة النصف من شعبان، فالأم من أجمل النِعم التي لا تعوَّض في الدنيا؛ فهي نعمة من الله وهبنا إياها لكي ترعانا وتحفظنا من كل شر، وهي أجمل وأروع ما في حياتنا؛ وليلة النصف من شعبان من الليالي المستجاب فيها الدعاء، ويتستحب أن نردد دعاء ليلة النصف من شعبان للأم بالصحة والعافية.. اللهَمِّ يا فارج الكَرب، اللهمَّ ألبس أمي ثوب الصحةِ والعافيّة.. اللهمَّ إن أمي ربتنا على طاعتك، وعلمتنا القرآن، احفظها لنا واجعل عمرها طويلا في طاعتك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

دعاء ليلة النصف من شعبان للأم بالصحة والعافية



اللهمَّ لا تجعل لوالدتي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهمَّ وأقرَّ عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا.

أجمل دعاء للأم في ليلة النصف من شعبان

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك، وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرِها مع العافية في صحتها.



ربّ لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني واجعلني بها من البارين، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، وأسعدها واحفظها لي.

اللهمَّ أجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك.



دعاء للأم بالصحة وطول العمر في ليلة النصف من شعبان

اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبر سنها، ‎اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها.

اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك‎، اللهم ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارا‎ً.

اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك.

اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهم اجعلنا بارين طائعين لها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم وأعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم ورضها علينا، واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبها، واعصمها فيما بقي من عمرها، وارزقها عملًا زكيًا ترضى به عنها.

اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك، اللهمّ واجعل أوسَع رزقها عند كبر سنها وانقطاع عمرها.

أمي أعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها ومن كل ألم يسكن جسدها.

دعاء لأمي بالصحة والعافية في ليلة النصف من شعبان

اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها.

اللهم أعِنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم اعنّا على الإحسان إليها في كبرها.

يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّىوأسعِد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله.

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها.

- اللهم إني أسألك أن لا تدع لأمي ذنبًا إلا غفرته ولا سيئةً إلاّ أبدلتها حسنة، وأن تكرمها بالعفو والمغفرة والعتق من النار.

- اللهمَّ يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممَّن تشاء، بيدك الخير، اجعل عمر أمي مديدًا، واملأهُ بالطاعة، اللهمَّ أحيها على طاعتك وأمتها على طاعتك.

- يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرةٍ، ربّ ارزقها كل ما تريد، وأسعد قلبها يا كريم يا الله.

- اللهمَّ احفظ لي أمي، وأدِمها تاجًا فوق رؤوسنا، وتولَّ أمرها، وابعد عنها الشر والحسد والسوء، ويسر لها الخير من حيث لا تحتسب، يا قدوس يا سلام.

- اللهم اسكب في قلب أمي السعادة والراحة والطمأنينة، واجعلها من أسعد خلقك في الدنيا والآخرة.

- يا رحمن يا رحيم، أرزق أمي طولة العمر، وراحة البال، وارضَ عن كلِّ أعمالها، ويسر لها كل خلقك، واجعل آخر أعمالها طاعة، وآخر كلامها ذكرٌ لك.

- اللهم أدم عليها الصحة والعافية، وأبعد عنها المرض والتعب، واجعل دنياها جنة.

- اللهمَّ اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، وأطل لنا في عمرها ولا تحرمنا وجهها.

دعاء لأمي في ليلة النصف من شعبان

دعاء لأمي في ليلة النصف من شعبان، يبحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث جوجل عن الدعاء لأمي في ليلة النصف من شعبان والأم هي أحد كنوز الدنيا التي لا يوجد ما هو أعظم وأهم من عطائها الذي لا ينفذ ، والجنة تحت أقدام الأمهات، وأوصانا الشرع الشريف على البر بها وبطاعاتها، ومشاعر الحب والعطاء التي تمد به الأم ابنها لا شئ أفضل منه، لذل علينا أن ندعو الله بدعاء لأمي في ليلة النصف من شعبان

في هذه الأيام، الأم التي لولا دعواتها لما استطعنا الوصول لما نحن فيه لذا يرغب كل منا أن يكون مطلع على أفضل صيغ دعاء لأمي في ليلة النصف من شعبان من أجل تردديها طوال ساعات هذه الليلة، ومن دعاء لأمي في ليلة النصف من شعبان نقول:

- اللهم بارك لأمي في عمرها وفي وقتها وفي قلبها، وجسدها وأنعم عليها بالصحة والعافية والسعادة والراحة والسكينة والطمأنينة يا مجيب الدعوات يا رب العالمين.

- اللهم اسكب في قلب أمي السعادة والراحة والطمأنينة، واجعلها من أسعد خلقك في الدنيا والآخرة.

- اللهمَّ احفظ لي أمي، وأدِمها تاجًا فوق رؤوسنا، وتولَّ أمرها، وأبعد عنها الشر والحسد والسوء، ويسر لها الخير من حيث لا تحتسب، يا قدوس يا سلام.

- اللهمَّ يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممَّن تشاء، بيدك الخير، اجعل عمر أمي مديدًا، واملأهُ بالطاعة، اللهمَّ أحيها على طاعتك وأمتها على طاعتك.

- يا رحمن يا رحيم، أرزق أمي طولة العمر، وراحة البال، وارضَ عن كلِّ أعمالها، ويسر لها كل خلقك، واجعل آخر أعمالها طاعة، وآخر كلامها ذكرٌ لك.

- ربي إني أسألك في ليلة النصف من شعبان أن تعطي أمي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن تقها عذاب النار يا كريم، اللهم ارزق قلبها السعادة والسكينة والطمأنينة والرحمة يا مجيب الدعوات يا رب.

- اللهم إني أسألك لأمي راحة البال وهدوء العيش وسلامة القلب والنفس من كل ضغينة، ومن كل حقد ومن كل نزاع.

- اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وأنا عبدك، اغفر لأمي ذنوبها إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، وارحمها وتُب عليها.

- اللهم أكرمني برضاها وبرضاك عني، ونسألك العصمة من عقوقها وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

- اللهم أدم على أمي العافية والصحة في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، اللهم اجعلها من الذين رضيت عنهم فغفرت لهم من ذنوبهم ما تقدم وما تأخر يا كريم.

- اللهم لا تجعل لأمي ذنبًا إلا وغفرته، ولا همًا لها إلا فرجَته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها صلاح فيها إلا وقضيتها.

- اللهم أدم عليها الصحة والعافية، وأبعد عنها المرض والتعب، واجعل دنياها جنة.

- يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرةٍ، ربّ ارزقها كل ما تريد، وأسعد قلبها يا كريم يا الله.

- اللهم تب على أمي واغفر لها كل ما تقدم منها وما تأخر، وأسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها واجعل أمي من نساء الجنة.

- اللهمَّ ألبس أمي العافية حتى تكون هانئة، واختم لها بالمغفرة واغفر كل ذنوبها ما ظهر منها وما بطن.

دعاء لأمي المتوفية في ليلة النصف من شعبان

دعاء لأمي المتوفية في ليلة النصف من شعبان، يستحب الإكثار من الدعاء للمتوفيين في ليلة النصف من شعبان وهناك الكثير من الأمهات ممن سبقونا إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يمكن أن ننساهم وعلينا في هذه الأيام التي ينتظرها عامة المسلمين في كل مكان أن نتذكرهم ونردد دعاء لأمي المتوفية في ليلة النصف من شعبان والتي أوصانا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، دعاء لأمي المتوفية في ليلة النصف من شعبان بمثابة حسنات تدخل عليهم القبر، فما علينا إلا أن نحرص على الدعاء لموتانا، ومن دعاء لأمي المتوفية في ليلة النصف من شعبان نقول:

- اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لها وَارْحَمْهُا، وَاعْفُ عنْها وَعَافِهِا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُا، وَاغْسِلْهُا بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِا مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُا دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِا، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِا، وَقِهِا فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

- اللهم اجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

- اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعًا لأمي يوم القيامة وسدًا بينها وبين النار.

- اللهم اجعل لأمي الفردوس دارًا والرسول والنبيين والصديقين والشهداء جارًا وأسكنها الجنة مع الأبرار يا رب العالمين.

-اللهم اجعل أمي في رحمتك وظلها بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

- اللهم تقبل دعائي يا رب العالمين، وأعفو عنها فهي كانت مؤمنة بالله عز وجل ومسلمة بالإسلام.

- اللهم إنك أنت الغفور الرحيم اغفر لأمي يا رب العالمين.

- اللهم إن أمي عبدتك، كانت تحبك وتحب كل عملٍ يوصل إليك، وتسعى لرضاك، بحق عطائك الذي لا ينضب، وجودك الذي لا ينتهي، اغفر لها وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم أمي يا الله في رحمتك فاسترها بسترك في الآخرة كما سترتها يا ربي في الدنيا.

- اللهم يا حنان يا منان اجعل قبر أمي مضيئًا بالقرآن.