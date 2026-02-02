العاصفة تقترب .. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

حالة من الترقب بين المواطنين لمعرفة أخر تطورات حالة الطقس وسط اهتمام بمعرفة أخر بيانات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الساعات المقبلة وخاصة بعد تعرض البلاد لتقلبات جوية أخرها ارتفاع الحرارة.



حالة الطقس في مصر

هيئة الأرصاد الجوية، خرجت ببيان جديدة كشفت فيه تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء 3 فبراير 2026 وابرز الظواهر الجويه ودرجات الحرارة المتوقعه علي كافة الانحاء.

أتربة عالقة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأثرية على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، ومن المتوقع وجود أتربة عالقة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

ومن المتوقع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

ذكرت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة – العظمى – الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 أكتوبر 21 10

بنها 22 12

دمنهور 21 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 21 11

بلطيم 21 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 21 11

دمياط 20 11

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 10

العريش 20 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 11

نخل 19 04

كاترين 15 02

الطور 24 13

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 23 13

الإسكندرية 20 10

العلمين 19 09

مطروح 18 08

السلوم 18 07

سيوة 19 07

رأس غارب 23 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 16

مرسى حميرة 25 16

أبرق 26 16

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 23 11

بني سويف 23 10

المنيا 24 08

أسيوط 25 08

سوهاج 26 09

قنا 26 10

الأقصر 26 11

أسوان 27 11

الوادي الجديد 24 05

أبو سمبل 27 11

