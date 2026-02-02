منتخب الصالات بالأبيض والأسود أمام كاب فيردي غدا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر لكرة الصالات وكاب فيردى المقرر لها غدا الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026 في ذهاب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026 ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب السوداء.

تقام المباراة في تمام السابعة مساء الغد بتوقيت القاهرة، وتضم قائمة المنتخب 14 لاعباً هم: أنس خالد، أحمد فكري، جمال عيد الناصر، خالد يسري، إبراهيم السيد، علاء عيسى، محمد جمال، محمد مصطفى، أحمد علي، فادي أشرف، عصام علاء، عبد الرحمن محمد، أحمد مصطفى، يوسف النبراوي.

وتقام مباراة العودة على استاد القاهرة الدولي (صالة 2) يوم 8 فبراير الجاري ، في تمام السابعة مساءً.