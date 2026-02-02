قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رومانيا تكرم المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا بمعرض القاهرة للكتاب

جمال عاشور

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم تكريم رومانيا للمخرج المسرحي الراحل صلاح السقا، رائد فن العرائس في مصر، وذلك خلال ندوة الاحتفاء بشخصية صلاح السقا بالقاعة الدولية في بلازا 2.

وتسلّمت فاطمة صلاح السقا، ابنة المخرج المسرحي صلاح السقا، الجائزة التي قدّمها لوفيو لوكاشي، عميد كلية الفنون في بوخارست، تقديرًا للمخرج الكبير الذي كان جزءًا من جسر التواصل بين مصر ورومانيا.

وشارك في الندوة أوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا بالقاهرة، والمخرج محمد نور، الرئيس السابق لمسرح القاهرة للعرائس، ومليكة، حفيدة المخرج المسرحي صلاح السقا.

وأعربت سفيرة رومانيا بالقاهرة عن سعادتها بأن يكون الحدث الختامي للدولة ضيف الشرف رومانيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 57 هو تكريم المخرج صلاح السقا، مؤكدة أهمية كون رومانيا جزءًا من مسيرة الفنان المصري الكبير، ومساهمتها في نقل فن العرائس إلى مصر.

من جانبها، أكدت فاطمة صلاح السقا أن علاقة والدها بالفن كانت تجمع بين المسؤولية والإبداع، مشيرة إلى أن اهتمامه بفن العرائس بدأ من القاهرة ولكنه تطوّر في رومانيا، حيث نجح هناك في تكوين صداقات حقيقية استمرت حتى بعد عودته إلى مصر.

وأوضحت أن الفنان الروماني سيميوني فاليرو كان الصديق الأقرب لصلاح السقا في رومانيا، وبعد عودته إلى مصر وإنشاء مدرسة عرائس جديدة استعان به السقا في التأسيس والتدريب، واستمرت صداقتهما حتى وفاته.

وأضافت أن علاقة والدها بفن العرائس أقيمت على حوار صادق عن الفن والحياة، مشيرة إلى أن ندوة اليوم تؤكد أن ذكرى صلاح السقا الفنية مازالت حاضرة.

ولفتت إلى أن صلاح السقا عاد إلى مصر من رومانيا كفنان ومعلم مهتم بفن العرائس، قام بتدريب أجيال كاملة من الفنانين، وشغل مناصب مصرية عديدة، وقدم عروضه الفنية المشرفة على مستوى عالمي، وحصل على العديد من الجوائز. 

وأكدت أن الأهم بالنسبة لصلاح السقا كان الإنسان والأثر والسيرة الممتدة، مشيرة إلى أن آخر تكريم له كان على خشبة مسرح العرائس بحضور وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.

من جهته، أكد المخرج محمد نور، الرئيس السابق لمسرح القاهرة للعرائس، أن صلاح السقا يعد رائد فن العرائس في مصر، وله العديد من الأعمال التي مازالت محفورة في الذاكرة المصرية، مثل أوبريت "الليلة الكبيرة".

كما أعرب لوفيو لوكاشي، عميد كلية الفنون في بوخارست، عن سعادته بالتواجد في مصر والمشاركة في الندوة، مشيدًا بدور المخرج الكبير صلاح السقا في نقل فن العرائس إلى مصر، وشدد على أهمية تعزيز التعاون الفني والثقافي بين البلدين، باعتبارها جزءًا من جسور التعاون والترابط بين الشعبين المصري والروماني.

