رومانيا تكرم المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا بمعرض القاهرة للكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم تكريم رومانيا للمخرج المسرحي الراحل صلاح السقا، رائد فن العرائس في مصر، وذلك خلال ندوة الاحتفاء بشخصية صلاح السقا بالقاعة الدولية في بلازا 2.

وتسلّمت فاطمة صلاح السقا، ابنة المخرج المسرحي صلاح السقا، الجائزة التي قدّمها لوفيو لوكاشي، عميد كلية الفنون في بوخارست، تقديرًا للمخرج الكبير الذي كان جزءًا من جسر التواصل بين مصر ورومانيا.

وشارك في الندوة أوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا بالقاهرة، والمخرج محمد نور، الرئيس السابق لمسرح القاهرة للعرائس، ومليكة، حفيدة المخرج المسرحي صلاح السقا.

وأعربت سفيرة رومانيا بالقاهرة عن سعادتها بأن يكون الحدث الختامي للدولة ضيف الشرف رومانيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 57 هو تكريم المخرج صلاح السقا، مؤكدة أهمية كون رومانيا جزءًا من مسيرة الفنان المصري الكبير، ومساهمتها في نقل فن العرائس إلى مصر.

من جانبها، أكدت فاطمة صلاح السقا أن علاقة والدها بالفن كانت تجمع بين المسؤولية والإبداع، مشيرة إلى أن اهتمامه بفن العرائس بدأ من القاهرة ولكنه تطوّر في رومانيا، حيث نجح هناك في تكوين صداقات حقيقية استمرت حتى بعد عودته إلى مصر.

وأوضحت أن الفنان الروماني سيميوني فاليرو كان الصديق الأقرب لصلاح السقا في رومانيا، وبعد عودته إلى مصر وإنشاء مدرسة عرائس جديدة استعان به السقا في التأسيس والتدريب، واستمرت صداقتهما حتى وفاته.

وأضافت أن علاقة والدها بفن العرائس أقيمت على حوار صادق عن الفن والحياة، مشيرة إلى أن ندوة اليوم تؤكد أن ذكرى صلاح السقا الفنية مازالت حاضرة.

ولفتت إلى أن صلاح السقا عاد إلى مصر من رومانيا كفنان ومعلم مهتم بفن العرائس، قام بتدريب أجيال كاملة من الفنانين، وشغل مناصب مصرية عديدة، وقدم عروضه الفنية المشرفة على مستوى عالمي، وحصل على العديد من الجوائز.

وأكدت أن الأهم بالنسبة لصلاح السقا كان الإنسان والأثر والسيرة الممتدة، مشيرة إلى أن آخر تكريم له كان على خشبة مسرح العرائس بحضور وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.

من جهته، أكد المخرج محمد نور، الرئيس السابق لمسرح القاهرة للعرائس، أن صلاح السقا يعد رائد فن العرائس في مصر، وله العديد من الأعمال التي مازالت محفورة في الذاكرة المصرية، مثل أوبريت "الليلة الكبيرة".

كما أعرب لوفيو لوكاشي، عميد كلية الفنون في بوخارست، عن سعادته بالتواجد في مصر والمشاركة في الندوة، مشيدًا بدور المخرج الكبير صلاح السقا في نقل فن العرائس إلى مصر، وشدد على أهمية تعزيز التعاون الفني والثقافي بين البلدين، باعتبارها جزءًا من جسور التعاون والترابط بين الشعبين المصري والروماني.