تشييع جثمان طالبة طب الأسنان عقب وفاتها في حادث تصادم بالمنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية ميت عافية التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان الطالبة سهيلة النعماني طالبة بكلية طب الأسنان أثر وفاتها في حادث تصادم أمس.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة في مسجد القرية وسط حالة من الحزن بين الجميع وتم تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وشهدت مدينة شبين الكوم حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي اصطدمت بأسرة مكونه من 4 أشخاص أب وأم وابنتهم وشقيقة الزوجة عقب نزولهم من تاكسي .

وأصيبت الأسرة بإصابات بالغة وتم نقلهم إلي المستشفي لاسعافهم بينما لقت شقيقة الزوجة طالبة كلية طب الأسنان مصرعها في الحادث.

وسادت حالة من الحزن بين جميع ابناء القرية الذين وصفوا الطالبة الراحلة بالأخلاق الطيبة والسمعة الحسنة بين الجميع.