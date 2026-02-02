قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بالمنوفية تدخل الخدمة .. صور

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

 تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التجهيزات النهائية بمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب تمهيداً لدخولها الخدمة الصف الدراسي الثاني ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بشبين الكوم ، بحضور  هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ،  نهي حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية ،  هيثم صادق رئيس حي شرق ،   سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم .

 تابع المحافظ نسب إنجاز الأعمال واستمع الى شرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن الموقف التنفيذي للمدرسة المقامة على مساحة 2490م2 و باستثمارات 40 مليون جنيه و تضم المدرسة  5  أدوار علوية بإجمالي 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي ، ووجه المحافظ بالتواجد الميداني لسرعة نهو كافة الأعمال ودخولها الخدمة .

وخلال جولته أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه محور رئيسي من محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته ، مشيراً إلى ان المحافظة تشهد انطلاقة كبيرة في القطاع التعليمي من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس الرسمية والتجريبية بنطاق المحافظة الأمر الذى سيحقق بيئة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب ، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في اتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة .

فيما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمبني مشروع دار المناسبات الجديدة على مساحة إجمالية 2000م2 وباستثمارات تزيد عن ٣٩ مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بهدف دعم الخدمات المجتمعية وخدمة وتلبية احتياجات المواطنين ، واستمع المحافظ الى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يتكون من أرضى وأول علوى قابل للتعلية و يضم " قاعات رجال وسيدات ودورات مياه وبوفيه وغرف إدارية " .

 ووجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتواصل مع الشركة المنفذة وتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء منه وفق البرنامج الزمنى المقرر ، لافتاً أننا نسعى جاهدين نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات التنموية والخدمية بما يعود بالنفع العام وخدمة الأهالي ويحقق رضاهم .

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد