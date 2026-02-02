مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بالمنوفية تدخل الخدمة .. صور

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التجهيزات النهائية بمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب تمهيداً لدخولها الخدمة الصف الدراسي الثاني ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بشبين الكوم ، بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، نهي حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية ، هيثم صادق رئيس حي شرق ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم .

تابع المحافظ نسب إنجاز الأعمال واستمع الى شرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن الموقف التنفيذي للمدرسة المقامة على مساحة 2490م2 و باستثمارات 40 مليون جنيه و تضم المدرسة 5 أدوار علوية بإجمالي 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي ، ووجه المحافظ بالتواجد الميداني لسرعة نهو كافة الأعمال ودخولها الخدمة .

وخلال جولته أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه محور رئيسي من محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته ، مشيراً إلى ان المحافظة تشهد انطلاقة كبيرة في القطاع التعليمي من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس الرسمية والتجريبية بنطاق المحافظة الأمر الذى سيحقق بيئة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب ، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في اتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة .

فيما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمبني مشروع دار المناسبات الجديدة على مساحة إجمالية 2000م2 وباستثمارات تزيد عن ٣٩ مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بهدف دعم الخدمات المجتمعية وخدمة وتلبية احتياجات المواطنين ، واستمع المحافظ الى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يتكون من أرضى وأول علوى قابل للتعلية و يضم " قاعات رجال وسيدات ودورات مياه وبوفيه وغرف إدارية " .

ووجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتواصل مع الشركة المنفذة وتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء منه وفق البرنامج الزمنى المقرر ، لافتاً أننا نسعى جاهدين نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات التنموية والخدمية بما يعود بالنفع العام وخدمة الأهالي ويحقق رضاهم .