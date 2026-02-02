قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعديل العقود أو الرحيل.. تفاصيل جديدة في أزمة إمام عاشور والأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن تفاصيل مطالب إمام عاشور نجم القلعة الحمراء في الأزمة الأخيرة.

ذكرت المصادر أن وكيل إمام عاشور طالب إدارة النادي الأهلي بطرح مطالبهم المالية حال تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء في حال استمرار التصعيد في أزمة اللاعب الأخيرة.

أفادت المصادر أن من ضمن مطالب إمام عاشور التي نقلها وكيله أنه في حالة تمسك النادي الأهلي باللاعب وتعديل العقود ففى تلك الحالة يجب المساواة بالثنائي زيزو وتريزيجيه .



أشارت المصادر إلي أن وكيل إمام عاشور نقل لإدارة النادي الأهلي رفض اللاعب المساواة لدى تجديد العقود بمحمد الشناوي حارس مرمي الشياطين الحمر.

يذكر أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن عن إيقاف إمام عاشور اسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه والتدريب منفردا إثر تخلفه عن السفر فى رحلة بعثة النادي الأهلي إلي تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني.

الأهلي إمام عاشور النادي الأهلي فريق الأهلي أزمة عقد إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

4 نجوم سوبر.. توروب يستعين بالقوة الضاربة أمام البنك بالدوري

الكونغ فو

شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو بالإسماعيلية

الزمالك

بعد الفوز على المصري.. خالد الغندور يعلق: الزمالك جامد بهؤلاء

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد