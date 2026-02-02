تعديل العقود أو الرحيل.. تفاصيل جديدة في أزمة إمام عاشور والأهلي

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن تفاصيل مطالب إمام عاشور نجم القلعة الحمراء في الأزمة الأخيرة.

ذكرت المصادر أن وكيل إمام عاشور طالب إدارة النادي الأهلي بطرح مطالبهم المالية حال تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء في حال استمرار التصعيد في أزمة اللاعب الأخيرة.

أفادت المصادر أن من ضمن مطالب إمام عاشور التي نقلها وكيله أنه في حالة تمسك النادي الأهلي باللاعب وتعديل العقود ففى تلك الحالة يجب المساواة بالثنائي زيزو وتريزيجيه .





أشارت المصادر إلي أن وكيل إمام عاشور نقل لإدارة النادي الأهلي رفض اللاعب المساواة لدى تجديد العقود بمحمد الشناوي حارس مرمي الشياطين الحمر.

يذكر أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن عن إيقاف إمام عاشور اسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه والتدريب منفردا إثر تخلفه عن السفر فى رحلة بعثة النادي الأهلي إلي تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني.